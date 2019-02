Redaktør: National nødsituation i USA kan ende i retten

Erklærer USA's præsident, Donald Trump, national nødsituation, kan han se frem til at skulle diskutere i retten, hvad krisen præcis går ud på.

Det vurderer Phillip Christian Ulrich, der er udlandsredaktør på netmediet kongressen.com.

- Erklærer han national emergency (nødsituation, red.) bliver det efter al sandsynlighed udfordret ved domstolene. De vil sige, at der ikke er tale om en pludseligt opstået krise, siger han.

Selv om spørgsmålet om en grænsemur mod syd også har skabt splittelse i det republikanske parti, bliver det formentlig en politisk modstander, der vil hive præsidenten i retten, mener redaktøren.

- Han skal virkelig argumentere for, at det er en national krise, fordi det er ikke noget, der netop er opstået. Det har stået på i rigtig mange år, og det vil være det svage juridiske argument for Trump-administrationen i denne situation.

Til sidst kan den i princippet ende i højesteret, der i så fald skal tage stilling til, om præsidenten må bygge sin mur eller ej.

Vurderingerne kommer, efter at en talskvinde i Det Hvide Hus torsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauer som Reuters og AFP bekræfter, at den amerikanske præsident vil underskrive finanslov og erklære national nødsituation for at finansiere sin mur.

Under præsidentvalgkampen i 2016 gik Donald Trump blandt andet til valg på at bygge en mur mod Mexico, og de seneste måneder har han forsøgt at få finansieringen af en sådan klemt ind i finansloven.

Det er dog ikke lykkedes ham at skabe flertal, hvilket har ført til en nedlukning af flere centrale dele af landet.

Torsdagens melding fra Det Hvide Hus går altså på, at så snart et budget - som netop ikke indeholde penge til muren - er underskrevet, erklærer han nødsituation.

Ifølge Trump skal muren beskytte mod mange illegale immigranter, der tager job fra amerikanerne, og mængden af narkotika, der strømmer ind over grænsen fra Mexico.

- Det er den krise, som han vil sige, at han skal have nogle beføjelser til at løse, siger Philip Christian Ulrich.

Det står ikke særlig tydeligt beskrevet, hvornår noget er en national nødsituation, og derfor kan det udfordres juridisk.

Er der national nødsituation, får præsidenten vide rammer, så han kan løse, hvad han betegner som en alvorlig krise, fortæller udlandsredaktøren.

- Præsidenten får enormt brede beføjelser. Det drejer sig om 136 forskellige love og dekreter, der træder i kraft. Det er simpelthen en nødforanstaltning, så han ikke behøver at gå gennem en masse bureaukrati for at løse en given krise. Han kan bare gøre det, siger han.

Selv om det er opsigtsvækkende, hvis der kommer nødsituation, er det langtfra den eneste i landet i øjeblikket.

Faktisk er der ifølge udlandsredaktøren 31 igangværende nødsituationer i USA - heriblandt forholdet til Iran, der blev erklæret en nødsituation tilbage i 1979.

Phillip Christian Ulrich forventer, at præsidenten erklærer national nødsituation i løbet af natten til fredag dansk tid.