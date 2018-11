Redaktør: General Motors' nedskæringer presser Trump

General Motors sender et signal til Donald Trump om, at toldsatser er forfejlede, vurderer ekspert.

General Motors' (GM) heftige nedskæringer i Nordamerika går stik imod det, som USA's præsident kæmper for.

Det mener chefredaktør på netmediet kongressen.com Anders Agner Pedersen, der forventer, at Donald Trump vil svare kritisk igen, efter at General Motors mandag har meddelt, at bilproducenten nedlægger 14.700 stillinger i Nordamerika. Det svarer til næsten en tredjedel af arbejdsstyrken.

Trump kan blive en presset mand, da delstaten Michigan, der er en del af GM's fyringsrunde, er vigtig for ham frem mod præsidentvalget i 2020.

- Hans politik er slået op under overskriften "America First". Han vil have amerikanske virksomheder til at geninvestere i Amerika.

- Trump vil ikke være glad for det her. Han vil synes, at det er en misforstået disposition fra GM's side, siger Anders Agner.

Anders Agner vurderer, at GM lægger pres på Trump. Selskabet viser med nedskæringerne, at præsidentens strategi for den amerikanske industri ikke fungerer.

- GM vil stille sig op og sige: "Det her går ikke. Vi er nødt til at tilpasse os, så nogle af de komplikationer, der kommer fra blandt andet de her toldsatser, ikke rammer hårdere, end det behøver for os", siger Anders Agner.

Donald Trump startede sin præsidentperiode med at varsle ændringer i den amerikanske økonomi. Han ville blandt andet have amerikanske virksomheder til at geninvestere i landet i stedet for at sende produktionen til udlandet.

I maj 2018 indførte han told på importeret stål og aluminium.

Dengang advarede GM om, at det potentielt kunne gøre selskabet mindre og resultere i fyringer.

Den amerikanske motorcykelfabrik Harley-Davidson svarede også kritisk igen. Selskabet meddelte i juni, at det vil flytte en del af sin produktion til Europa.

- Det kom tydeligvis bag på Trump, at flere af de store selskaber agerede på den måde. Han havde lidt svært ved at finde ud af, hvordan han skulle reagere efter Harley-Davidsons reaktion.

- Derfor er det spændende at se, hvor kraftig en reaktion der kommer fra ham nu, siger Anders Agner.

Allerede næste år vil GM indstille produktionen på tre fabrikker i de amerikanske delstater Ohio og Michigan samt i Ontario i Canada.