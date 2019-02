Rapstjerne er anholdt i USA for at være brite uden visum

Den populære rapmusiker 21 Savage er hidtil blevet anset for at være fra Atlanta. Men det er muligvis løgn.

Den 26-årige rapstjerne med kunstnernavnet 21 Savage, som alle troede var fra Atlanta i den amerikanske delstat Georgia, er muligvis slet ikke amerikansk statsborger.

21 Savage, hvis borgerlige navn er Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, er således blevet anholdt af de amerikanske immigrationsmyndigheder, ICE.

De mener, at han er britisk statsborger, og at han befinder sig i USA uden gyldigt visum. Han skal angiveligt være kommet til USA i 2005, og hans visum skal være udløbet et år senere

Det oplyser Bryan Cox, der er talsmand hos ICE.

Det britiske udenrigskontor siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er "i kontakt med en britisk mands advokat efter mandens anholdelse i USA".

21 Savages advokat siger, at man samarbejder med myndighederne.

- Vi arbejder flittigt på at få hr. Abraham-Joseph løsladt, mens vi samarbejder med myndighederne i forhold til at få styr på eventuelle misforståelser, siger advokaten Dina LaPolt.

Hun tilføjer, at 21 Savage er en "rollemodel for unge personer i landet - særligt i Atlanta", skriver nyhedsbureauet dpa.

Immigrationsmyndighederne oplyser, at 21 Savage blev anholdt i 2014 for narkokriminalitet. Dengang var myndighederne dog ikke opmærksomme på, at han angiveligt er britisk statsborger.

21 Savage er en af de helt store stjerner på den amerikanske musikscene.

Han er nomineret til to priser ved Grammy-uddelingen søndag 10. februar. Heriblandt for sin medvirken på nummeret "Rockstar" af Post Malone.

21 Savages seneste album, "I Am > I Was", lå øverst på Billboard 200's albumliste efter udgivelsen i december.