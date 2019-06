Rapport: Russisk netværk har udbredt fake news om brexit

Falske historier om blandt andet et planlagt attentat på Boris Johnson blev plantet af russisk netværk.

En række falske historier om brexit på sociale medier - blandt andet om et planlagt attentat på Boris Johnson, der i dag er favorit til at blive den næste britiske premierminister, blev plantet af et formodet russisk spionnetværk.

Det viser undersøgelser foretaget af eksperter i Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, som arbejder for at identificere og øge kendskabet til misinformation i offentligheden og i medierne.

- I august 2018 afslørede de spanske myndigheder et komplot, som britiske EU-tilhængere stod bag, og som gik ud på at dræbe Boris Johnson, som er en af de mest fremtrædende tilhængere af EU-skilsmissen brexit, hedder det i en af de falske nyheder.

Det russiske netværk har ifølge en ny rapport fra rådet plantet de falske nyheder på 30 forskellige onlineplatforme på mindst seks forskellige sprog. Blandt dem er Facebook og Twitter samt en lang række blogs.

- Formålet var at skabe splittelse, mistillid og afledning i vestlige lande med oplysninger, som omfattede falske nyheder om britisk indblanding i USA's midtvejsvalg sidste år og irsk indblanding i giftangrebet på tidligere russisk spion i England.

Netværket er blevet sporet ved at følge forbindelser til 16 Facebook-konti, som var "en del af et mindre netværk med hjemsted i Rusland".

Der er i Vesten i stigende fokus på, at lande som Rusland og visse politiske grupperinger i stigende grad spreder misinformation og falske nyheder for at manipulere og undergrave den politiske debat.

I Moskva har russiske ledere gentagne gange afvist beskyldninger om, at de skulle være involveret - senest i forbindelse med beskyldninger om, at russiske grupper udsendte falske nyheder op til EU-valget.

Forsker Ben Nimmo fra Atlantic Council, siger, at de falske nyheder plantet af russere ikke har skabt større opsigt.

- Formentligt fordi netværket var forsigtigt, da det ikke ville afsløres, siger han, men understreger også, at der er tale om en "sofistikeret" operation.

- Alting var falsk. Både de kilder og dokumenter, som historierne var baseret på, og de konti, hvorpå de blev udbredt.

Den falske historie om et attentat mod Boris Johnson blev indledt den 8. august sidste år med et fabrikeret brev fra den spanske udenrigsminister til en spansk politiker.