Rapport: Grønlandsisens smelterate sprænger skalaen

De seneste to årtier er smeltningen af isen i Grønland accelereret til et "hidtil" uset tempo ifølge forsker.

Endnu en dugfrisk rapport tegner nu et dystert billede af de globale klimaforandringer.

Seneste advarsel går således på, at isen i Grønland smelter i et tempo, der er "uset" i de seneste mange hundrede - formentlig endda flere tusinde - år.

Det skriver CNN.

Rapporten blev offentliggjort torsdag i tidsskriftet Nature.

Her fremgår det, at smeltningen er accelereret markant i de seneste to årtier. Smelteraten havde ellers været stabil indtil da siden starten af industrialiseringen.

I dag smelter isen således 50 procent hurtigere end før industrialiseringen og 33 procent hurtigere end i det 20. århundrede.

- Smeltningen, som finder sted i Grønland i dag, er uden fortilfælde, og den sprænger skalaen, når man ser på det i historisk perspektiv, siger Sarah Das. Hun er forsker ved Woods Hole Oceanographic Institution og medforfatter til rapporten.

Smeltet is fra Grønland er den primære årsag til stigende vandstande. Forskere forudser, at det vil resultere i massive oversvømmelser af kystbyer i hele verden de næste årtier.

Otte ud af de ti største byer i verden ligger ved en kyst. Samtidig lever mellem 40 og 50 procent af hele verdens befolkning i kystområder, der vil være sårbare for stigende vandstande.

Forskere, der ikke har deltaget i arbejdet med den nye rapport om grønlandsisen, kalder den et "massivt" og "utroligt vigtigt" videnskabeligt stykke arbejde.

Men selv om vi ved, at mennesket er skyld i klimaforandringerne, så bliver der gjort for lidt for at stoppe dem. Og det frustrerer forskere.

- Vi tager ikke rigtig det her alvorligt lige nu. Klimaet bliver ved med at advare os om, hvor skidt det står til, alt imens spørgsmålet om, hvorvidt vi har tænkt os at reagere på advarslen, forbliver ubesvaret, siger klimaforsker Luke Trussel fra Rowan University til Videnskab.dk.

I oktober fremlagde FN en klimarapport, der konkluderede, at verden blot har lidt mere end et årti til at afværge en global klimakatastrofe.