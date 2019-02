Rapport: Emiraterne forsyner militser i Yemen med Vestens våben

Vestlige lande har eksporteret våben for mindst 3,5 milliarder dollar til Emiraterne ifølge Amnesty.

En lang række forskellige typer våben bliver sendt fra vestlige lande til De Forenede Arabiske Emirater og videre til militser, der bruger dem til at begå krigsforbrydelser i Yemen.

Det konkluderer menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i en ny rapport ved navn "Når våben kommer på afveje".

Rapporten viser, at Emiraterne i stor stil forsyner militser med blandt andet pistoler, rifler og pansrede køretøjer.

Det siger Patrick Wilcken, der forsker i våbenkontrol og menneskerettigheder hos Amnesty, i en pressemeddelelse.

- Emiraternes styrker modtager våben til en værdi af milliarder af dollar fra vestlige lande og andre.

- Dem sender de videre til militser, der ikke står til ansvar for nogen, og som er kendt for at begå krigsforbrydelser, siger han.

Offentligt tilgængelig data viser, at vestlige lande har sendt våben til en værdi af mindst 3,5 milliarder dollar til Emiraterne, siden krigen i Yemen begyndte i marts i 2015. Det oplyser Amnesty.

- Det stigende antal militser er en opskrift på katastrofe for Yemens civile, der allerede er blevet dræbt i tusindvis, siger Patrick Wilkens.

Danmark meddelte i januar, at man satte en stopper for våbeneksport til Emiraterne. Det samme har Finland, Holland og Norge gjort.

Adskillige andre vestlige lande har inden for den seneste tid dog eksporteret våben til Emiraterne.

Deriblandt Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Frankrig, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Storbritannien og USA.

Amnesty har ved hjælp af blandt andet satellitbilleder dokumenteret, hvordan våben fra vestlige lande ender hos militser i Yemen.

Amnesty opfordrer alle lande til at indstille eksporten af våben til Yemen, indtil der ikke længere er risiko for, at de bliver brugt til overtrædelser af menneskerettighederne.