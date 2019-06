Rapport: Der er sket folkemord på Canadas indianerkvinder

Tusindvis af indianerkvinder, indianerpiger og mange indianske LGBT-personer blev ofre for nyligt folkedrab.

Der er sket et "folkedrab" på indianerkvinder i Canada gennem årtier. Det hævder en rapport fra offentlig høring i landet.

De statslige institutioner har ifølge rapportens forfattere forholdt sig passivt over for udbredt vold, som har rod i kolonialisme og ideologier fra kolonitiden.

- Vi ved, at tusindvis af indianerkvinder, indianerpiger og mange indianske LGBT-personer er gået tabt i et canadisk folkedrab, hedder det i rapporten.

Rapporten er blevet offentliggjort af den nationale tv-station CBC.

Den 1200 sider lange rapport siger, at indianerkvinder og piger udsættes for uforholdsmæssig megen vold på grund af rodfæstede holdninger fra kolonitiden og passivitet fra statens side.

Rapporten vil officielt blive offentliggjort ved en ceremoni mandag.

Den har været ventet i lang tid, efter at der blev iværksat efterforskninger af drab og eftersøgninger af forsvundne indianerkvinder og indianerpiger.

Omkring 1,6 millioner af Canadas 37 millioner indbyggere er indianere og eskimoer. Indianerkvinder udgør omkring tre procent af Canadas befolkning, men de udgjorde mellem 16 og 24 procent af drabsofrene i de perioder, som er undersøgt, skriver rapportens forfattere.

- Det har taget 40 år at nå frem til dette øjeblik, og det er kun sket, fordi indianerkvinder har insisteret og kæmpet for at få skabt åbenhed om det, siger Robyn Bourgeois.

Robyn Bourgeois har ledet en kampagne for at få det officielle Canada til at forholde sig til drabene og de mange "forsvindinger".

Efterforskninger af drab på kvinder er igen og igen endt resultatløst.

I den nye rapport anføres det, at omkring 1200 kvinder er blevet dræbt eller er forsvundet sporløst i Canada siden 1980, men nogle aktivister mener, at det reelle tal er langt højere.

Et drab på en 14-årig indianerteenager Tina Fontaine førte til et udbredt krav om, at der skulle ske forandringer, så kvinder og piger fra Canadas oprindelige folkeslag (indianere og inuitter) bliver beskyttet bedre.

Premierminister Justin Trudeau og hans liberale regering har gjort undersøgelser og bedre forhold for indianersamfundene til en topprioritet.

CBC skriver, at den nye rapport indeholder over 230 anbefalinger til regeringen og myndighederne.