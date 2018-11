Rapport: Brexit gør Storbritannien fattigere uanset vejen ud

Et fuldstændigt brud med EU vil være langt det dyreste for briterne. Men også premierministerens plan koster.

En rapport fra det britiske finansministerium viser, at uanset om det bliver den ene eller den anden måde, den britiske udtræden af EU kommer til at forme sig på, vil Storbritannien relativt set blive et fattigere land.

Hvis det ender med et fuldstændigt brud med EU, et "hard brexit" - som der lige nu er udsigt til - vil den britiske økonomi være 9,3 procent mindre om 15 år.

Og hvis parlamentet vælger den løsning, som premierminister Theresa May har forhandlet med EU, så vil bruttonationalproduktet være 3,9 procent lavere, end hvis Storbritannien forbliver i EU, fremgår det.

Storbritannien vil få økonomisk vækst under begge scenarier. Men rapportens tal er set i forhold til, hvis landet forbliver i EU.

Det er en klar understregning af den økonomiske gevinst ved at være en del af EU.

Til overraskelse for en del tilhørere fik det premierminister Theresa May til i parlamentets spørgetid at konstatere, at den aftale, hun har forhandlet, er den bedste til at beskytte britisk økonomi.

- Analysen påviser, at den aftale, vi har forhandlet, er den bedste for vores arbejdspladser og økonomi, siger hun.

Folkeafstemningen i 2016 gav et knapt flertal for at forlade EU.

Parlamentet skal 11. december stemme om Mays plan. Lige nu ser den løsning ud til at blive nedstemt af parlamentet.

Der skal formentlig stemmer fra oppositionspartiet Labour til at redde den plan, som May har forhandlet færdig med EU. Den indebærer, at Storbritannien forbliver i EU's toldunion en tid endnu.

Forskellige grupper i parlamentet har luftet ideen om en ny folkeafstemning, nu hvor det står klart, hvad det koster at stå udenfor. Men det kan ikke nås inden 29. marts, hvor Storbritannien træder ud af EU, svarer May på et spørgsmål i parlamentet.