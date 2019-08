Rapperen A$AP Rocky løslades inden dom i voldssag

A$AP Rocky nægter at have begået vold mod 19-årig mand i Stockholm. Rapperen løslades inden dommen.

En dommer ved byretten i Stockholm, Sverige, har fredag aften besluttet at løslade rapperen A$AP Rocky, der er tiltalt for vold.

Det skriver flere medier - herunder nyhedsbureauet TT.

Fredag var afsat som sidste dag i retssagen, hvor den amerikanske rapper er tiltalt for at have begået vold mod en 19-årig afghansk mand på åben gade i Stockholm i slutningen af juni.

Dog når retten ikke frem til en afgørelse i sagen fredag. Dommen ventes først onsdag 14. august. Indtil da vil A$AP Rocky være på fri fod.

Også to af A$AP Rockys bekendte er tiltalt i sagen. De er også blevet løsladt.

A$AP Rocky nægter sig skyldig i anklagen om vold.

Rapperen har dog erkendt, at han både sparkede og slog afghaneren, men der var tale om selvforsvar, har han forklaret i retten.

Forud for det voldelige optrin havde den 19-årige mand med afghansk baggrund angiveligt fulgt efter og provokeret A$AP Rocky og hans følge.

30-årige A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, blev anholdt natten til 3. juli og har siddet varetægtsfængslet i Sverige siden 5. juli.

Det formodede overfald fandt sted 30. juni.

Til den svenske avis Aftonbladet forklarer A$AP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, at hans klient indtil videre er en fri mand. Men om han forlader Sverige inden dommen, vil forsvareren ikke svare på.

- Han er en fri person og kan bevæge sig frit præcis som alle andre.

Ifølge USA's præsident, Donald Trump, er rapperen dog allerede på vej tilbage til sit hjemland fredag aften. Det skriver han i et opslag på Twitter.

Præsidenten har vist stort engagement i retssagen og har bedt Sveriges statsminister, Stefan Löfven, om at løslade A$AP Rocky.

- A$AP Rocky løsladt fra fængslet og på vej hjem til USA fra Sverige, skriver Donald Trump blandt andet på Twitter.

Rapperens forsvarer, Slobodan Jovicic, har under sagen krævet, at A$AP Rocky blev frifundet, og efter fredagens løsladelse tror han på, at sagen ender sådan.

- Jeg er ret sikker på, at han ikke kommer til at afsone en straf, siger Slobodan Jovicic til Aftonbladet.

Det formodede offer var oprindeligt også sigtet i sagen. Sigtelsen blev dog frafaldet, da det blev vurderet, at han havde handlet i nødværge.

Den 19-årige har i retten i Stockholm erkendt, at han under optrinnet i Stockholm 30. juni kastede et sæt høretelefoner på A$AP Rockys vagt, hvorved vagten begyndte at bløde.