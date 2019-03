Radiostationer verden over dropper Michael Jacksons musik

Radiostationer i Australien, Canada og New Zealand har droppet at spille den afdøde popstjerne Michael Jacksons musik.

Det sker, efter at en række nye beskyldninger om seksuelt misbrug af børn har ramt den ikoniske sanger.

Anklagerne er fremsat i HBO-dokumentaren "Leaving Neverland".

I Australien er radiostationen Sydney's Nova Entertainment den seneste, der har valgt at bandlyse Jacksons musik.

En anden stor australsk radiostation, ARN, oplyser, at den "holder tæt øje med lytternes opfattelse af enkelte kunstnere".

Hos australiernes nabo New Zealand er Jackson stort set forsvundet fra æteren. I hvert fald har de to største radiostationer i landet besluttet helt at fjerne sangerens musik fra deres spillelister.

- Vi afgør ikke, om Michael Jackson er skyldig i pædofili eller ej. Vi sørger bare for, at vores radiostationer spiller den musik, som folk gerne vil høre, siger MediaWorks' indholdschef, Leon Wratt.

Tidligere har en lang række canadiske radiostationer også sagt, at de i øjeblikket ikke vil spille Michael Jacksons sange.

Anklagerne mod Michael Jackson kommer, mens en anden stor musikstjerne, R. Kelly, også er anklaget for seksuelt misbrug.

Beskyldningerne har sparket gang i en debat om, hvorvidt eksempelvis radiostationer bør spille deres sange.

NRK, det norske svar på DR, meddelte mandag, at man ville stoppe med at spille Michael Jacksons musik i en periode. Den beslutning blev dog omgjort allerede dagen efter.

I Danmark har DR indtil videre afvist at trække Jacksons musik fra radioen.

- I DR arbejder vi ikke med sorte lister over kunstnere, vi ikke spiller på radio, sagde DR's radiochef, Gustav Lützhøft, tirsdag.

- I stedet forholder vi os løbende til musikken og ikke mindst musikkens kontekst og overvejer, om der er omstændigheder, der gør, at vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode.