Rådne fødevarer fundet i indvandrercentre i USA

I USA har et internt kontrolorgan fundet rådne fødevarer og stærkt kritisable sundhedsforhold på flere centre for tilbageholdte indvandrere.

Kontrolorganet under ministeriet for indenrigssikkerhed skildrer i en rapport om rutinemæssige inspektioner fra maj til november sidste år sundhedsfarlige forhold for omkring 5000 tilbageholdte indvandrere i fire centre i Californien og New Jersey.

Under en inspektionsbesøg på et center i Adelanto i Californien blev der også fundet celler, hvor der hang løkker ned fra loftet, som kunne eller havde været anvendt til selvmordshængninger. Der var mangel på lægehjælp og helt overdrevne adskillelser af fanger.

De amerikanske immigrationsmyndigheder har pålagt centrene at rette op på forholdene, og der er hyret nyt personale til at sørge for tilberedning af mad og til omfattende rengøringer og fornyelse af centrene.

Chokerende opdagelser under stikprøveinspektioner af centrene vakte allerede opsigt sidste år, hvor der også blev fastslået forskellige områder, hvor der skulle ske forbedringer.

Det gjaldt blandt andet centeret i Adelanto, der ligger 130 kilometer nordøst for Los Angeles. Centeret ejes og drives af den private GEO-gruppe, som har en række indvandrer-detentionscentre i USA. Myndighederne iværksatte derefter en fuld gennemgang af centeret med henblik på at få rettet op på forholdene.

Men advokater, som hjælper indvandrere i USA, siger, at de officielle rapporter blot afspejler den kritik, som de har fremsat i årevis, uden at der sket klare forbedringer.

En indsat har ifølge CNN fortalt til inspektører, at han har set flere selvmordsforsøg i celler, hvor sengetøj er blevet brugt som løkker. Han siger, at vagter har grinet af dem, som forgæves har forsøgt selvmord.