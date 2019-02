Rådgiver varsler veto hvis kongres afviser nødret

Præsident Donald Trump vil ifølge sin rådgiver ikke holde sig tilbage, hvis Kongressen afviser hans erklærede nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

Det siger præsidentens nære rådgiver Stephen Miller i et interview med mediet Fox News Sunday.

- Præsidenten kommer til at beskytte sin erklæring om nødretstilstand, siger Miller.

Spurgt til, hvorvidt han med det mente, at Trump var klar til at nedlægge veto, såfremt Kongressen vedtager en resolution imod erklæringen, lød svaret:

- Han kommer til at beskytte sin erklæring om nødretstilstand, (det er, red.) garanteret.

Fredag erklærede Trump nødretstilstand i et forsøg på at gå udenom Kongressen, der ikke vil sætte penge af til hans bebudede grænsemur.

Den erklæring kan åbne for, at Trump kan bruge penge fra forsvarsbudgettet til projektet.

Regeringen skal have fundet i alt otte milliarder dollar, som Trump kan bruge til at betale for arbejdet med at bygge en mur. Det sagde en højtstående kilde fra Det Hvide Hus fredag ifølge Reuters.

Pengene skal komme fra militærets anlægsbudget og fra indsatser mod narkotika.

Demokraterne har planlagt at introducere et udkast til en resolution, der modsætter sig Trumps sikkerhedserklæring, når politikerne igen er samlet.

Sådan en resolution kan ifølge AP med overvejende sandsynlighed passere i begge kamre i Kongressen. Adskillige republikanske senatorer har allerede indikeret, at de vil stemme imod præsidenten.

Der har dog endnu ikke været nok stemmer til at tilsidesætte præsidentens vetoret.

I USA skal en lov enten underskrives af præsidenten eller - hvis præsidenten nedlægger veto og ikke vil skrive under - bakkes op af to tredjedele flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet.