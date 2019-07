R. Kelly er anholdt og sigtet for adskillige sexovergreb

Den amerikanske R & B-sanger R. Kelly er torsdag blevet anholdt i Chicago og sigtet for seksuelle overgreb.

Det skriver NBC News, TMZ og flere andre medier.

Joseph Fitzpatrick, der er talsmand for det amerikanske justitsministeriums afdeling i delstaten Illinois, oplyser til underholdningsmediet TMZ, at sigtelserne mod Kelly omfatter børnepornografi og forsøg på at stille hindringer i vejen for efterforskningen.

I alt er han sigtet for 13 tilfælde af seksuelle overgreb.

Anholdelsen af den 52-årige musikstjerne blev ifølge NBC News foretaget af betjente fra politiet i New York og efterforskere tilknyttet USA's Ministerium for Indenlandsk Sikkerhed.

Både politiet og ministeriet afviser at udtale sig til mediet.

Yderligere detaljer om sagen ventes at blive offentliggjort fredag, skriver NBC News.

Kellys advokat, Steve Greenberg, bekræfter over for avisen The Chicago Sun-Times, at hans klient er anholdt. Men han afviser at komme med yderligere oplysninger.

Flere medier har uden held forsøgt at kontakte en talsmand for Kelly.

Drea Kelly, hans tidligere hustru, har heller ingen kommentarer til anholdelsen, oplyser en repræsentant for hende til nyhedsbureauet Reuters.

Sangeren er et velkendt ansigt i det amerikanske retsvæsen. I to årtier har han været genstand for beskyldninger om seksuelle overgreb. Nogle af dem går så langt tilbage som 1998.

I 2008 blev Kelly frikendt i en sag, hvor han var anklaget for sex med en 13-årig pige. Tidligere i år havnede han bag tremmer på grund af manglende betaling af børnepenge.

R. Kelly blev løsladt efter at have betalt det manglende beløb på 161.000 dollar.

I maj blev han præsenteret for nye anklager i en sag om seksuelle overgreb begået mod blandt andre mindreårige.

R. Kelly har konsekvent afvist alle beskyldninger mod ham.