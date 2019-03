R. Kelly betaler børnepenge og er løsladt

Den amerikanske R&B-sanger R. Kelly, der blev fængslet forleden, har nu betalt 161.000 dollar i børnepenge.

Eller rettere, nogen har betalt børnepengene for ham, siger Sophia Ansari, talskvinde for sheriffen i Cook County ved Chicago.

De 161.000 dollar svarer til omkring en million kroner, og betalingen åbner for hans løsladelse, siger Ansari.

Kort efter hendes udtalelse lørdag aften dansk tid skrev nyhedsbureauet AP, at R.Kelly nu er ude af fængslet.

Ansari ved ikke, hvem der har betalt pengene.

Betalingen kommer, tre dage efter at en dommer beordrede superstjernen fængslet på grund af de manglende børnepenge.

R. Kelly har tre børn med sin ekskone, Andrea Kelly, og dommeren besluttede, at R. Kelly først kunne løslades, når det fulde, skyldige beløb på 161.000 dollar var betalt.

Da dommeren besluttede, at Kelly skulle fængsles, satte han den 13. marts som dato for næste møde i sagen.

R. Kelly har imidlertid også en anden sag at tænke på. I februar blev han sigtet for at have forgrebet sig seksuelt på fire kvinder.

Tre af dem skal han have misbrugt i perioden fra 1998 til 2010, da de var under 17 år, skriver Reuters.

Sangeren har afvist anklagerne og siger, at han ikke har gjort noget forkert.

Denne sag har også medført, at han har været varetægtsfængslet. Betaling af en kaution på 100.000 dollar fik ham efter tre dage ud af fængslet den 26. februar.

Næste retsmøde i sagen om seksuelle overgreb er den 22. marts.