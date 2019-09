Putin ved profileret topmøde: Vi kan nærme os fred i Syrien

Iran, Rusland og Tyrkiet mødes mandag for at diskutere situationen i det fortsat krigshærgede Syrien.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, satser på, at forhandlinger mandag mellem Rusland, Iran og Tyrkiet kan være begyndelsen på at finde en fredelig løsning på den langvarige krig i Syrien.

Det siger han under et besøg hos Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Også Irans præsident, Hassan Rouhani, deltager i topmødet.

- Jeg har tiltro til, at vores snakke vil være produktive, og at vi vil nå frem til aftaler, der vil danne grundlag for en endelig løsning på krisen i Syrien.

- Vi vil genskabe freden og sikkerheden i landet og styrke dets suverænitet, lyder det fra den russiske præsident.

Mandagens møde har deltagelse af tre af de lande, der har været mest involveret i konflikten i Syrien. Det holdes i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

Putin understreger, at de vil fokusere særligt på situationen i Idlib-regionen.

Det er det sidste område i Syrien med enklaver med oprørere, der bekæmper det syriske regime under præsident Bashar al-Assad.

Putin og Irans Rouhani har begge støttet Assad i hans krig mod oprørsbevægelsen, som startede som en prodemokratisk folkelig opstand.

Tyrkiets Erdogan, har sammen med USA, EU og arabiske allierede, støttet forskellige oprørsgrupper i konflikten.

Siden krigen brød ud i Syrien i 2011 har flere end 370.000 mennesker mistet livet, og flere millioner borgere er blevet nødt til at flygte fra deres hjem.