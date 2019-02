Putin svarer USA igen: Suspenderer aftale om nedrustning

Præsident Vladimir Putin bebuder, at Rusland vil udvikle nye raketter efter sammenbrud for INF-aftale.

Præsident Vladimir Putin siger, at også Rusland suspenderer INF-aftalen, som forbyder opstillingen af mellemdistanceraketter.

Det sker dagen efter, at USA meddelte, at det indtil videre ophæver den skelsættende aftale fra den kolde krig.

Putin oplyser, at Rusland nu vil starte på at udvikle nye raketter. Heriblandt såkaldt supersoniske mellemdistanceraketter.

- De amerikanske partnere har erklæret, at de suspenderer deres deltagelse i aftalen, og vi suspenderer den på samme vis, siger Putin under et tv-dækket møde med sin forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og udenrigsminister Sergej Lavrov.

Det betyder, at Rusland lige som USA helt vil trække sig ud af aftalen om et halvt år, hvis ikke parterne enes om at forlænge den.

Putin siger imidlertid, at han har pålagt sin regering ikke at genoptage nedrustningsforhandlinger med USA.

- Vi vil vente, indtil vore partnere er blevet modne nok til at føre en ligeværdig og meningsfuld dialog med os om dette vigtige emne, siger han.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Putin en vigtig tilføjelse: Rusland vil ikke opstille nye mellemdistanceraketter, medmindre USA gør det.

INF-aftale fra 1987 fjernede en overhængende fare for en atomkrig mellem det daværende Sovjetunionen og Vesten.

Det var et tidspunkt, hvor Sovjetunionen og USA havde opstillet mange atomraketter langs det såkaldte jerntæppe, der delte Europa under den kolde krig.

USA har senest beskyldt Rusland for at overtræde INF-aftalen med et nye system af mellemdistanceraketter. Det er begrundelsen for at suspendere aftalen.

Men den russiske regering har længe fastholdt, at den ikke overtræder aftalen. I sidste måned inviterede man journalister og udenlandske militærattachéer til en briefing om de omstridte våben.

Rusland fastholder omvendt, at USA selv i mange år har brudt INF-aftalen.