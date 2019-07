Putin suspender vigtig aftale om nedrustning

Ruslands præsident, Vladimir Putin, underskriver en lov, der suspenderer atomaftalen INF. Den blev indgået med USA i 1987.

Det er den russiske regerings hjemmeside, der oplyser om suspenderingen af aftalen om mellemdistanceraketter. INF-traktaten har været vital for Europas sikkerhed.

I sidste fase af den kolde krig var atombevæbnede mellemdistanceraketter opstillet på begge sider af jerntæppet. De var en stor trussel mod sikkerheden.

Det blev erkendt af både USA's daværende præsident, Ronald Reagan, og Sovjetunionens daværende nye leder, Mikhail Gorbatjov. Det førte til INF-traktaten i december 1987.

Et større antal mellemdistanceraketter blev destrueret, og der blev aftalt en ordning om gensidige militære inspektioner for at sikre, at begge parter overholdt traktaten.

USA har meddelt, at det agter at trække sig ud af traktaten 2. august.

Det har vakt forundring i Europa, at præsident Donald Trump ikke på forhånd orienterede sine alliancepartnere i Nato om det drastiske skridt.

USA mener, at Rusland ikke har overholdt aftalen, der går ud på, at alle mellemdistanceraketter med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer skal skrottes.

INF-aftalen har fungeret parallelt med forskellige udgaver af nedrustningsaftalen Start, der blev indgået efter den kolde krigs afslutning i 1991.

Start-aftalen udløber i 2021 og går en usikker fremtid i møde. Putin er tilsyneladende klar til at opgive aftalen - ifølge ham fordi USA har udvist modvilje mod at forhandle om en forlængelse.