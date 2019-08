Putin og Erdogan: Syrien skal forblive forenet

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger efter et møde med den tyrkiske leder, Recep Tayyip Erdogan, at de to lande er enige om, at Syrien skal forblive et forenet land.

Samtidig siger han, at de er indstillet på at indføre en ny taktik, som skal sikre en nedkæmpelse af oprørsgrupper i Syriens Idlib-område.

Den tyrkiske leder, som ønsker en sikkerhedszone i det nordlige Syrien, fastslår, at hans land fortsætter et tæt forsvarssamarbejde sammen med Rusland.

Putin siger, at de to ledere, som tidsdag mødtes uden for Moskva, er enige om en række "yderligere skridt" for at normalisere situationen i Idlib. Men han oplyser ingen yderligere detaljer.

Der er ikke offentliggjort detaljer om den planlagte sikkerhedszone i det nordlige Syrien.

Tyrkiet har ønsket en "stødpudezone" siden konflikten i Syrien begyndte i 2011.

Det skal håndtere flygtningestrømmen og hindre, at der opstår en stærk autonom kurdisk region, hvor kurdere i Syrien kunne understøtte kurdiske oprørere i selve Tyrkiet.

Planerne for en stødpudezone er ikke mindst rettet mod den kurdiske YPG-milits i Syrien. Tirsdag meddelte den, at den vil trække styrker og tunge våben væk fra Syriens grænse til Tyrkiet, hvilket også er aftalt med USA.

YPG har trukket sig væk fra visse grænsestillinger i de seneste dage for at understrege, at den tager de igangværende forhandlinger seriøst.

YPG har under konflikten i Syrien været en vigtig allieret for USA. Militsen kontrollerer store dele af det nordlige Syrien efter at have spillet en hovedrolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat.

Tyrkiet anser den militante bevægelse for at være en "terrorgruppe", som er allieret med Kurdistans Arbejderparti, PKK, i Tyrkiet.

PKK har siden 1984 kæmpet for kurdisk selvstyre eller et selvstændigt Kurdistan i det sydøstlige Tyrkiet.

Omkring 18 procent af Tyrkiets godt 80 millioner indbyggere siges at være etniske kurdere.