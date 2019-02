Putin lover at forbedre russernes levevilkår i 2019

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lover bedre levevilkår til det russiske folk "inden for dette år". Det siger han onsdag under sin årlige tale til nationen foran det russiske parlament.

Det er Putins første tale af slagsen, siden han 18. marts sidste år blev genvalgt som russisk præsident.

Putin vil blandt andet øge sociale ydelser for at støtte unge familier. Derudover lover præsidenten skattelettelser, lavere renter for boligejere og boligstøtte til familier med mange børn.

Putins tale kommer, på et tidspunkt hvor meningsmålinger viser en markant tilbagegang i støtten til Putin.

Årsagen er blandt andet, at den russiske økonomi har været presset, siden sanktioner fra Vesten ramte landet i 2014 som følge af Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

Det betyder, at mange russere i dag er pressede økonomisk.

Under onsdagens tale understreger Putin nødvendigheden af at bekæmpe den russiske fattigdom. Ifølge Putin lever 19 millioner ud af Ruslands i alt 147 millioner indbyggere under fattigdomsgrænsen.

Den grænse lyder på, hvad der svarer til godt 1000 kroner om måneden.

Talen til nationen er en af præsidentens tre årlige traditionelle nationale optrædener. De to andre er et stort anlagt pressemøde samt en optræden, hvor Putin tager imod spørgsmål fra det russiske folk.