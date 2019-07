Putin lod paven vente en time til et planlagt møde

Det har været aftalt længe, at Putin skulle besøge pave Frans torsdag. Men Putin kom for sent - igen.

- Tak for den tid, De har afsat til mig, lød det torsdag eftermiddag fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Vatikanet.

Han havde da afsluttet et 55 minutter langt møde med pave Frans.

- Det var en meget interessant diskussion med substans, sagde Putin, mens journalister hørte det.

Hvad der mere konkret blev talt om, er ikke kendt, men de tilstedeværende pressefolk hæftede sig på forhånd ved, at den russiske leder lod paven vente.

Putin kom for sent. Faktisk lod han paven vente en time, og det er ikke første gang.

De to har nu haft tre møder. Ved det første møde i 2013 ventede paven i 55 minutter på russeren.

Ved det andet møde i 2015 ventede han i over en time.

Putin, der efter mødet i Vatikanet skulle mødes med de italienske ledere, ventes at flyve hjem til Moskva sent torsdag.

Iagttagere mener, at Ukraine har været et af hovedspørgsmålene under mødet mellem paven og Putin.

Ved deres forrige møde i 2015 opfordrede paven Putin til at gøre sig "oprigtige og store bestræbelser" på at skabe fred i Ukraine og bidrage til, at kampene mellem den ukrainske regeringshær og prorussiske oprørere i Østukraine stopper.

Fredag får paven besøg fra netop Ukraine. Da kommer den Ukrainske kirkeledelse til Vatikanet til et møde, der strækker sig over to dage.

Ukraines ortodokse kirke har i århundreder i realiteten været underlagt Ruslands ortodokse kirke, men i fjor meddelte den ukrainske kirke, at det er slut.

Den rev sig løs fra den russiske storebror, og det har skabt spændinger.

Rusland er imod, at den ukrainske kirke har en selvstyrende status som nu.

Det er, siger Rusland, mere politik end religion.

Der er i øvrigt spekulationer om, at pave Frans måske skal på det første pavebesøg nogensinde i Rusland.