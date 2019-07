Putin-kritiker frygtes forgiftet under fængsling i Moskva

Den anholdte, russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, frygtes at være blevet forgiftet under sin fængsling i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det siger Navalnyjs advokat, Olga Mikhailova, mandag.

Navalnyj blev søndag morgen indlagt på et hospital i Moskva. Det skete, fordi han angiveligt havde fået en allergisk reaktion. Søndag meddelte Navalnyjs talsmand, Kira Jarmysj, dog, at han aldrig har haft en allergisk reaktion før.

Derfor frygter både Navalnyjs læge og advokat, at oppositionslederen er blevet forgiftet i politiets varetægt.

- Der er helt sikkert tale om forgiftning af et ukendt kemisk stof, siger advokat Olga Mikhailova ifølge nyhedsbureauet AFP.

Navalnyjs læge, Anastasija Vasiljeva, har mandag besøgt ham på hospitalet i Moskva. Her fik hun at vide, at Navalnyj mandag føres tilbage i fængsel.

- Det er uklart, hvilken gift der medførte hævelse og udslæt, siger hun.

Navalnyj meldes i bedring mandag. Men hans læge understreger alligevel, at hun er imod beslutningen om at udskrive oppositionslederen, før der er blevet foretaget yderligere undersøgelser.

Hun mener ikke, at lægerne har gjort et seriøst forsøg på at finde ud af, hvad der var årsagen til Navalnyjs reaktion.

- Aleksej er helt sikkert blevet sendt tilbage til fængslet efter ordrer oppefra, siger hun med henvisning til de russiske myndigheder ifølge AFP.

Navalnyj blev onsdag tilbageholdt af russisk politi.

Det skete, efter at han havde deltaget i en stor demonstration i Moskva lørdagen inden. Det skete samtidig forud for flere varslede demonstrationer.

De ramte den russiske hovedstad søndag. Under protesterne, som fandt sted på opfordring af Navalnyj, blev over 1000 personer anholdt.