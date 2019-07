Putin-kritiker er tilbageholdt få dage efter demonstration

Aleksej Navalnyj, der er russisk oppositionsleder og stor kritiker af præsident Vladimir Putin, er onsdag blevet tilbageholdt af russisk politi.

Det oplyser han selv på det sociale medie Instagram.

Årsagen til tilbageholdelsen fremgår ikke umiddelbart. Ifølge Navalnyj skete det, da han var på vej ud for at løbe en tur for at købe blomster til sin kone.

- Folk har ret, når de siger, at sport ikke altid er godt for ens helbred, joker Navalnyj umiddelbart efter sin tilbageholdelse.

- Jeg er blevet tilbageholdt, og jeg er nu på politistation iført shorts som en anden idiot, tilføjer den prominente Putin-kritiker.

Hans talsperson, Kira Jarmysj, bekræfter tilbageholdelsen på Twitter.

Navalnyj deltog lørdag i en stor demonstration i Ruslands hovedstad, Moskva.

Her forlangte mere end 22.000 mennesker frie og retfærdige lokalvalg. Myndighederne har afvist at lade oppositionskandidater opstille ved lokalvalget i den russiske hovedstad til september.

43-årige Navalnyj talte også ved de store protester.

- Vi vil vise dem, at det her er en farlig leg. Vi skal kæmpe for vores kandidater, sagde han, mens tilhørerne viftede med russiske flag.

Blandt de kandidater, der ikke har fået lov til at blive registreret, er allierede af netop oppositionsleder Navalnyj.

Navalnyj har truet med en endnu større demonstration den kommende lørdag nær borgmesterens kontor, medmindre en gruppe af populære oppositionskandidater får tilladelse til at stille op.

Det drejer sig blandt andre om Ljubov Sobol.

- Jeg er sikker på, at vi kommer til at vinde, sagde den 31-årige advokat ved lørdagens demonstration i Moskva.