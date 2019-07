Putin-kritiker er sendt på hospitalet med allergisk reaktion

Aleksej Navalnyj, der er russisk oppositionsleder og kritiker af landets præsident, Vladimir Putin, er blevet flyttet til et hospital søndag.

Overflytningen af oppositionslederen, der afsoner en fængselsstraf på 30 dage, sker med den begrundelse, at han har fået en allergisk reaktion.

Ifølge hans talskvinde, Kira Yarmysh, er Navalnyj hævet i ansigtet. Det skriver hun på Twitter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Yarmysh har Navalnyj aldrig haft en allergisk reaktion før.

Aleksej Navalnyj blev fængslet, da han havde opfordret til demonstrationer, fordi oppositionskandidater ikke måtte stille op til lokale valg i Moskva.

- Kilden til den allergiske reaktion er ikke blevet fastlagt, skriver Kira Yarmysh på det sociale medie.

- Han er på nuværende tidspunkt under observation af politiet, tilføjer hun og skriver, at han får den lægelige hjælp, han har brug for.

Indlæggelsen finder sted, dagen efter at over 1000 borgere blev anholdt under store protester ved borgmesterkontoret i den russiske hovedstad, Moskva.

Overvågningsgruppen OVD-Info, der opgør anholdelser ved demonstrationer, siger, at i alt 1373 blev anholdt.

Politikilder har ifølge det russiske nyhedsbureau Tass estimeret, at 3500 deltog i den ulovlige protest, som Aleksej Navalnyj havde opfordret til.

Nevalnyj havde håbet på at kunne udfordre præsident Putin til det russiske valg sidste år, men han måtte trække sig på grund af anklager om svindel. Oppositionen har kritiseret anklagerne og kaldt dem politisk motiveret.