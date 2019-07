Præsident Vladimir Putin afslører under møde med sin forsvarsminister, at det var en atomdrevet russisk ubåd, der tre dage tidligere blev ramt af en dødelig brand om bord.

Ubåden befandt sig da i det arktiske område.

Myndighederne er blevet mødt med kritik for deres tavshed om ulykken.

14 søfolk mistede livet under ulykken, der skete, mens ubåden var i gang med at udføre en undersøgelse af havbunden nær Arktis, hedder det.

Ubåden befinder sig nu i den arktiske havn Severomorsk, der er hovedbase for den russiske nordflåde. Der er tale om en meget avanceret ubåd, der bruges til forskning og særlige militære operationer ifølge tilgængelige oplysninger.

Den russiske regerings tøven med at fortælle borgerne om, hvad der faktisk skete om bord på ubåden, er blevet sammenlignet med den tavshed, som den sovjetiske regering valgte efter den katastrofale ulykke på atomkraftværket Tjernobyl i Ukraine i 1986.

Der drages også sammenligning med sendrægtigheden, da den atomdrevne atomubåd "Kursk" i 2000 forliste, og samtlige 118 om bord omkom.

Indtil torsdag har der ikke været en eneste lyd om, hvorvidt ubåden har en atomreaktor om bord. Også selv om Norge har været stærkt interesseret i at få det oplyst.

Den oplysning kommer så først under et møde torsdag mellem Putin og hans forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

- Atomreaktoren på fartøjet er fuldstændig isoleret, fortæller Sjojgu præsidenten.

- Alle de nødvendige forholdsregler er taget af mandskabet for at beskytte reaktoren, som fuldt ud fungerer, føjer han til på det klip, som Kreml har udsendt efter mødet.

Lederen af Norges direktorat for strålebeskyttelse, Per Strand, siger, at det først er nu, han får bekræftet, at det var en atomubåd. Hans folk har de sidste dage været i gang med at undersøge, om der skulle være radioaktive læk.

- Der har ikke været nogen formel kommunikation fra Rusland om dette. Vi forstår, at de hurtigt bragte situationen under kontrol under vanskelige betingelser, og det på den måde ikke er en atomar begivenhed, som de havde pligt til at fortælle os om, siger han.

- Alligevel ville vi være glade for at have været informeret om en sådan begivenhed, føjer han til.