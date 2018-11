Putin er alvorligt bekymret over Ukraines undtagelsestilstand

Vladimir Putin håber, at Tyskland vil gribe ind over for Ukraine for at undgå flere "hensynsløse handlinger".

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har udtrykt "alvorlig bekymring" over Ukraines beslutning om at indføre undtagelsestilstand efter en konfrontation til søs mellem de to lande.

Det oplyser Kreml tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en telefonsamtale med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, sagde Putin, at han håber, at den tyske leder vil gribe ind over for Ukraine.

Putin "udtrykker alvorlig bekymring over Kievs beslutning om at sætte sine væbnede styrker ind og indføre undtagelsestilstand", skriver Kreml i en erklæring efter telefonopkaldet.

Den russiske præsident sagde også, at han håber, at "Berlin kan påvirke de ukrainske myndigheder og tale dem fra yderligere hensynsløse handlinger", tilføjer Kreml.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraine mandag indførte 30 dages undtagelsestilstand på grund af en eskalerende krise med Rusland.

- Undtagelsestilstand er ikke en krigserklæring, sagde Ukraines præsident, Petro Porosjenko, mandag i parlamentet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det indføres med det ene formål at styrke Ukraines forsvar i lyset af den stigende aggression fra Rusland.

Det drastiske skridt kom, dagen efter at Rusland skød mod tre ukrainske flådefartøjer. Det har fået krisen mellem de to lande til at eskalere.

Ukraines lov om undtagelsestilstand giver præsidenten øgede beføjelser. Han kan blandt andet indføre udgangsforbud samt indskrænke bevægelsesfriheden, ytringsfriheden og pressefriheden.

Porosjenko havde dog inden afstemningen i parlamentet lovet, at undtagelsestilstanden ikke vil gå ud over almindelige borgeres friheder.