Putin afviste anmodning om samtale fra Ukraines leder

En talsmand for det russiske styre i Kreml siger onsdag, at den ukrainske præsident, Petro Porosjenko, anmodede om en telefonsamtale med præsident Vladimir Putin.

Men den russiske leder afviste en samtale om Ruslands beslaglæggelse af tre ukrainske flådefartøjer med besætninger.

- Jeg kan sige, at der kom en ukrainsk anmodning. Men en samtale fandt ikke sted, om man så må sige, siger Kreml-rådgiveren Jurij Usjakov til Reuters.

Putin siger, at krisen er en følge af Pososjenkos ambitioner om at blive genvalgt som præsident. Samtidig gjorde Rusland det klart, at det har sendt mere militær til grænsen mod Ukraine.

Ukraine har indført undtagelsestilstand, som trådte i kraft onsdag. Den vil vare 30 dage.

- Præsident Porosjenko har underskrevet loven, skrev hans talsmand Svjatoslav Tsegolko på Facebook lidt over klokken 12 lokal tid i Kijev.

- Undtagelsestilstand betyder ikke krig, forsikrede præsidenten i en tale i nationalforsamlingen. Men han advarede om, at situationen ikke er ufarlig.

- Ukraine trues af en storkrig med Rusland, sagde Porosjenko, som også har sagt, at Rusland har sendt meget militær til den russisk-ukrainske grænse.

Kort tid før undtagelsestilstand blev indført skrev det russiske nyhedsbureau Interfax, at Rusland snart vil placere nye S-400 raketforsvarssystemer på den annekterede Krim-halvø.

Nyhedsbureauet RIA skriver, at det nye S-400-systemet efter planen skal være i drift inden nytår. Rusland satte også S-400-raketter på Krim i 2016.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at aflyse et planlagt møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, når de senere på ugen deltager i et G20-topmøde i Argentina.

Det siger Trump til avisen Washington Post på baggrund af den optrappede strid mellem Rusland og Ukraine.

Mødet mellem Trump og Putin er aftalt til at finde sted på sidelinjen af topmødet i Buenos Aires.