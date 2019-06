Putin: USA's skridt mod Huawei skal svække Kina

Rusland vil ikke gå på kompromis med dets grundlæggende interesser for at sikre ophævelse af sanktioner.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger torsdag på russisk tv, at USA's skridt mod den kinesiske teknologigigant Huawei har til formål at svække Kina, mens amerikanske toldsatser skal holde den kinesiske økonomi nede.

Putin fremsatte udtalelsen i et årligt direkte tv-program. Her blev den russiske leder blandt andet stillet spørgsmål om Kina og Ukraine.

Samtidig understreger Putin, at Rusland ikke vil gå på kompromis med dets grundlæggende interesser for at sikre en ophævelse af vestlige sanktioner.

Den russiske leder erkendte, at sanktioner indført af USA og EU har kostet Rusland omkring 50 milliarder dollar (omkring 330 milliarder kroner). Men han hævder, at sanktionerne har været dyrere for EU-landene.

Under det direkte tv-program var den russiske økonomi og den indenrigspolitiske situation dominerende.

Putin nåede også at kommentere spændingerne mellem Iran og USA.

- USA siger, at det ikke vil udelukke brug af magt.

- Det vil være en katastrofe for regionen. Det vil føre til øget vold, og det vil øge antallet af flygtninge, siger Putin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Rusland har støttet iranerne i deres tiltagende konflikt mod USA.

Forholdet mellem USA og Iran er blevet mere og mere anspændt, siden USA's præsident, Donald Trump, i maj sidste år meddelte, at amerikanerne ville trække sig fra en atomaftale med Iran fra 2015.

Aftalen skulle lette økonomiske sanktioner mod Iran, hvis landet bremsede sit atomprogram så meget, at det umuligt kunne udvikle atomvåben.

I maj meddelte Iran, at det vil trække sig fra dele af atomaftalen.

Det har fået USA til at indføre en række nye sanktioner mod Iran.

Den seneste tid har USA anklaget Iran for at stå bag angreb mod tankskibe ved Den Persiske Golf. Torsdag har USA bekræftet, at Iran har nedskudt en amerikansk overvågningsdrone i internationalt luftrum i området.