Putin: USA's Syrien-exit bidrager til at stabilisere regionen

Det er positivt, at USA har valgt at trække sine tropper ud af Syrien, lyder meldingen fra både Rusland, Iran og Tyrkiet efter topmøde om det krigsramte land.

Det oplyser den russiske præsident, Vladimir Putin, på en pressekonference, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Torsdag har han haft besøg af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og Irans præsident, Hassan Rouhani, i byen Sotji.

De tre ledere er enige om, at USA's udmelding om at ville trække sig ud af Syriens nordøstlige del af landet er et skridt i den rigtige retning.

Det "vil være et positivt skridt, der vil hjælpe til at stabilisere situation i denne region", vurderer Vladimir Putin.

Lederne af de tre lande mødtes for at tale om, hvordan de kan arbejde mere sammen i konflikten, der har varet flere år.

Putin kalder mødet "konstruktivt". Han siger, at tæt koordineringsarbejde mellem de tre lande er afgørende for at sikre stabilitet i Syrien. De er blevet enige om yderligere at styrke samarbejdet på den front.

20. december erklærede Trump sejr over den militante gruppe Islamisk Stat og meddelte, at man ville trække de amerikanske tropper ud af det krigshærgede land.