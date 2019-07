Puerto Ricos guvernør genopstiller ikke efter lækage

Puerto Ricos guvernør, Ricardo Rossello, stiller ikke op til genvalg.

Det siger han på sin Facebook-side søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rossello meddeler også, at han vil trække sig tilbage som leder af sit nystiftede parti, New Progressive Party. Men han trækker sig ikke som leder af Puerto Rico endnu.

Flere 100.000 demonstranter har de seneste dage protesteret mod Rossello og krævet, at han gik af.

Det sker, efter at lækkede online-beskeder viste, at han og sine rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen María, der kostede over 3.000 personer livet i 2017.