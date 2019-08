Protestleder i Hongkong meldes anholdt dagen før mærkedag

Anholdelsen af aktivisten Joshua Wong sker dagen før femårsdagen for det, der udløste Paraplybevægelsen.

Protestlederen og aktivisten Joshua Wong er fredag blevet anholdt i Hongkong.

Det oplyser Wongs prodemokratiske organisation, Demosistō.

- Vores generalsekretær, Joshua Wong, blev anholdt i morges omkring klokken 07.30, skriver Demosistō på Twitter.

- Han blev med magt tvunget ind i en privat minivan på gaden ved højlys dag. Vores advokater følger sagen, skriver organisationen videre.

Hongkong har de seneste tre måneder været præget af politisk uro og enorme demonstrationer, der ind i mellem er endt voldeligt mellem politi og demonstranter.

Joshua Wong har spillet en central rolle i at mobilisere modstand mod både et omstridt lovforslag, der var startskuddet til demonstrationerne, og regeringsleder Carrie Lam, som af modstandere ses som Kinas forlængede arm i Hongkong.

Anholdelsen af Joshua Wong sker dagen før femårsdagen for Kinas afvisning af retten til at vælge regeringschef ved frie valg.

Det skulle efter den oprindelige aftale mellem Kina og Storbritannien første gang finde sted i 2017.

Men i 2014 ombestemte Kommunistpartiet i Kina sig sig. En afstemning var i orden, men kun hvis kandidaterne på forhånd var godkendt af regeringen i Beijing, mente partiet. I stedet blev Carrie Lam indsat.

Det var denne beslutning fra Beijing, der udløste massedemonstrationer i 79 dage for demokrati i Hongkong med tilnavnet Paraplybevægelsen.

Bevægelsen var hovedsageligt ledet af unge aktivister, heriblandt den dengang kun 17-årige Wong.

Myndighederne i Hongkong har forbudt demonstranter at markere femårsdagen lørdag. Det sker af sikkerhedsmæssige årsager, da myndighederne vurderer, at der er risiko for sammenstød mellem politi og demonstranter.

Demonstrationerne i Hongkong tog for alvor til i begyndelsen af juni, da indbyggerne protesterede mod et nyt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har siden erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.

Sidste år blev Joshua Wong idømt tre måneders fængsel. Dommen blev senere reduceret til to måneders fængsel, fordi han var under den kriminelle lavalder, da han blev anholdt.