Professor: Von der Leyen vil trække EU i føderal retning

På trods af at den nye formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, er blevet valgt med bare ni stemmers flertal, er det faktisk godt gået.

Det mener i hvert fald Marlene Wind, der er professor og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

- I og med at hun kun har været på banen som formand i to-tre uger, så er det egentlig meget godt skuldret. Hun har ikke været kendt, eller en man har talt om som en mulig formand. Derfor har hun på rekordtid fået samlet opbakning.

- Og jo, det er et snævert flertal. Men bevæggrunden for mange af dem, der har stemt imod hende, har egentlig ikke været på grund af hende personligt. Det har været, fordi de har været rasende over, at rådet (ministerrådet, red.) droppede spidskandidatsystemet, siger hun.

Ursula von der Leyen bliver den første kvindelige kommissionsformand nogensinde. Hun har tidligere bestridt en række ministerposter i Tyskland og har siden 2013 været tysk forsvarsminister.

Den 60-årige tysker fik 383 stemmer, mens 327 parlamentarikere stemte imod hende. Hun havde brug for mindst 374 stemmer, svarende til halvdelen af parlamentet plus én stemme, for at blive godkendt.

Politisk forudser Marlene Wind, at von der Leyen vil trække EU i en mere føderalistisk retning.

- Hun siger, at hun vil lægge sig i selen i forhold til klimaet, men hun har blandt andet også lovet de unge en form for jobgaranti, og hun har lovet mindsteløn. Så der er mange ting, der går i en lidt mere føderal retning, end det vi har på ønskesedlen i Danmark.

- Men der kan man se, at hun har en kristen, konservativ baggrund fra CDU (det kristendemokratiske parti i Tyskland, red.). Og der har man en meget stærk social dimension. Men det gør måske også, at hun kan forene nogle af synspunkterne fra socialdemokraterne og de konservative, siger professoren.

Ursula von der Leyen overtager formandsposten 1. november, når mandatet for den nuværende kommission med formand Jean-Claude Juncker udløber.