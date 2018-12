Professor: Verdensbanken sender stærkt signal med klimainvestering

Klimaprofessor vurderer, at verdenslederne ikke kan undgå at bide mærke i milliardsignal fra Verdensbanken.

Verdensbanken sender et skarpt signal til verdenslederne, når den fordobler sit afsatte beløb til klimatiltag de næste fem år.

Det mener klimaprofessor Jens Hesselbjerg Christensen fra Københavns Universitet.

- Verdensbanken gør det for at lægge et ekstra pres for at komme i mål med Parisaftalen. Det, vi ikke taler nok om, er, at det koster penge at lave klimatiltagene, så det er et klart signal, der bliver sendt, siger han.

Verdensbanken har mandag annonceret, at man vil afsætte 200 milliarder dollar - svarende til 1,3 billioner danske kroner - til nye klimainvesteringer fra 2021 til 2025.

- Det er Verdensbankens overordnede målsætning at understøtte udviklingen, og derfor kan man sige, at det er den her type signaler, som skal til, siger Jens Hesselberg Christensen.

Helt konkret peger klimaprofessoren på, at en forbedring af infrastrukturerne i udviklingslandene er et oplagt sted at bruge pengene. Det samme siger han om energisektoren.

- Det er noget, hvor vi i den grad kan sige, at der er mulighed for at vækste på baggrund af noget, der er bæredygtigt, hvis man investerer i sol og vind frem for kul, siger Jens Hesselberg Christensen.

Verdensbanken er en international organisation, hvis oprindelige formål var at finansiere genopbygningen efter Anden Verdenskrig.

Bankens opgave er blandt andet at bekæmpe fattigdom ved at finansiere stater.

Søndag blev klimakonferencen COP24 i Katowice i Polen indledt.

Konferencen betegnes som det vigtigste i klimaregi, siden der for tre år siden i Paris blev indgået en aftale om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader og gerne tættere på 1,5 grader.