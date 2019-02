Professor: Skelsættende udvikling er skidt nyt for May

At tre parlamentsmedlemmer forlader Det Konservative Parti er dårligt nyt for Theresa May, siger professor.

En sneboldeffekt ser ud til at være i gang i britisk politik.

Parlamentsmedlemmer fra de to store partier er nemlig begyndt at sive og samle sig i en ny gruppe af uafhængige i det britiske parlament.

Onsdag har tre medlemmer af Det Konservative Parti meddelt, at de forlader partiet, og det er yderst usædvanligt. Det mener Ole Helmersen, der er professor ved CBS med stor indsigt i britisk politik.

- Det er meget skelsættende, at medlemmer af parlamentet for de to store partier nu går sammen i en uafhængig gruppe.

- Det er meget sjældent, at nogen forlader de to store partier, for det er meget svært at blive valgt ind i parlamentet, hvis man står uden for De Konservative eller Labour, siger Ole Helmersen.

Gruppen af uafhængige opstod mandag, hvor syv medlemmer af Labour forlod partiet i protest over ledelsen i partiet, herunder dens håndtering af brexit.

Det var et historisk stort antal, og onsdag morgen fulgte endnu et Labour-medlem trop.

Få timer senere blev det så Det Konservative Partis tur til at vinke farvel til tre parlamentskolleger.

Udviklingen stiller Theresa May i en endnu mere prekær situation end tidligere.

- Det her gør Theresa Mays muligheder for at få flertal for sin brexitaftale endnu dårligere. Hun har i forvejen et meget smalt flertal, og det ser ud til, at hendes strategi i øjeblikket er at få lavet et tillæg til brexitaftalen, der kan tilfredsstille de hårde brexit-fortalere i hendes parti.

- Men dem, der nu har forladt partiet, er klart remainere (ønsker at blive i EU, red.). De er altså modstandere af aftalen allerede nu. Bliver den hårdere, vil de selvsagt blive endnu mindre tilbøjelige til at stemme for, siger Ole Helmersen.

At der nu er slået hul på bylden også hos Det Konservative Parti kan betyde, at langt flere kan være på vej ind i den uafhængige gruppe, mener professoren.

- Nu er det jo svært at spå, men jeg vil bestemt ikke blive overrasket, hvis flere vil følge efter. Det er bestemt sandsynligt, at nu hvor nogen har taget skridtet, så vil flere følge med.

- Man skal huske på, at inden brexit-afstemningen var langt hovedparten af parlamentet for at blive i EU. Derfor må man formode, at der stadig sidder mange i de to store partier, som er utilfredse med brexit, siger Ole Helmersen.