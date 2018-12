Professor: Regeringsdannelsen i Sverige er tilbage til start

Der er ikke mange muligheder tilbage for at danne en svensk regering, siger professor emeritus Drude Dahlerup.

Flere svenske partiformænd har siden valget i september forgæves forsøgt at danne en regering i Sverige.

Senest har Socialdemokraternas formand og fungerende statsminister Stefan Löfven igen udforsket mulighederne for opbakning.

Men endnu en gang er forhandlingerne gået i hårknude, da Centerpartiet mandag formiddag sagde nej til Stefan Löfven som statsminister i Sverige.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge Drude Dahlerup, professor emeritus i statskundskab ved Stockholms Universitet, bringer Centerpartiets udmelding regeringsdannelsen tilbage til start.

- Det er utrolig dramatisk, og samtidig er alle lidt opgivende lige nu.

- Nu er der jo stort set ikke flere muligheder tilbage, så vi er faktisk tilbage ved start igen, siger Drude Dahlerup.

Riksdagens formand - kaldet talman - Andreas Norlén, skal ifølge Drude Dahlerup i gang med en ny partilederrunde.

Men der er efterhånden ikke mange muligheder tilbage, lyder det fra professoren, som nævner, at der er forsøgt at danne en regering på alle tænkelige måder.

Der er dog en mulighed i det, som Centerpartiets formand Annie Lööf har forslået.

- Annie Lööf appellerede til, at man danner en stor koalition, som den tyske, hvor Socialdemokraterna og det store borgerlige parti Moderaterne danner en regering sammen, siger Drude Dahlerup, der dog påpeger, at begge partier har afvist denne mulighed.

Derudover er den anden mulighed at danne en mindretalsregering, som de andre så skal tolerere, fortæller Drude Dahlerup.

Partierne er dog ifølge Drude Dahlerup under et stort pres for at komme frem til en løsning. Der skal nemlig onsdag vedtages en ny finanslov, som ikke kan udskydes.

Andreas Nórlen har mandag bedt Centerpartiet, Liberalerna og Socialdemokraterna om at tage en tænkepause de næste par dage.

Den pause skal de bruge til at tænke grundigt over konsekvenserne af, at de ikke kan blive enige om at danne regering, skriver TT.