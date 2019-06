Professor: Mursis død vil ikke spille nogen stor rolle

Ifølge professor var Mursi ikke vigtig nok til, at hans død får betydning for Det Muslimske Broderskab.

Mandag kollapsede Egyptens ekspræsident Mohamed Mursi under et retsmøde. Senere på dagen døde han i en alder af 67 år.

Dødsfaldet er mandag aften meget omtalt i medierne. Men det vil ikke få stor betydning for Egypten. Det vurderer Jakob Skovgaard-Petersen, der er professor i mellemøstlige og islamiske studier ved Københavns Universitet.

- Jeg tror, at Egypten er for poleret til, at Mursis dødsfald i en domstol flytter ret meget sympati, siger han.

Mursi blev i 2012 valgt til Egyptens præsident ved landets første demokratiske valg. Han sad blot et år.

I forbindelse med de planlagte festligheder, der markerede hans første år som præsident, rejste der sig en modbevægelse mod Mursi. Det udnyttede militæret til at vælte ham.

- Mursi var ikke nogen stor succes. Han gik fra at være nogenlunde populær i de første måneder til at være ret så upopulær i slutningen, siger Skovgaard-Petersen og fortsætter:

- Mange mennesker syntes, at han manglede format og stil i forhold til de tidligere præsidenter, som kom fra militæret. De havde en vis elegance.

Skovgaard-Petersen vurderer derfor, at Mursis eftermæle ikke kommer til at spille en stor rolle hos Det Muslimske Broderskab.

- Han var ikke en vigtig figur. Det var heller ikke ham, der var deres foretrukne, siger han med henvisning til, at Mursi ikke var Broderskabets førstevalg til præsidentposten.

I stedet blev Mursi valgt, da Broderskabets oprindelige kandidat måtte trække sig grundet "teknikaliteter". Derfor gik Mursi også under øgenavnet "reservehjulet".

Efter at Mursi blev afsat af militæret i juli 2013, blev han idømt 20 års fængsel for medskyld i demonstranters død i 2012. Han var også idømt fængsel på livstid i en anden sag om spionage.

De domme var han i gang med at afsone, da han mandag faldt om under et retsmøde, der handlede om en anden spionagesag med relation til den palæstinensiske Hamas-bevægelse.

Netop det faktum, at han faldt om, mens han var indsat, vil muligvis kunne bruges politisk.

- Blandt hans tilhængere, men også blandt dem, som ikke er tilhængere af broderskabet, men er imod det eksisterende styre, vil man se det som et nyt eksempel på, hvor brutalt et styre det egyptiske er, siger Skovgaard-Petersen.

Han vurderer, at Mursis eftermæle vil blive præget af måde, hvorpå han mistede magten.

- Jeg tor, at hans eftermæle vil blive præget af den store historie om al-Sisis (Egyptens nuværende præsident, Abdel Fatah al-Sisi, red.) kup og magtovertagelse.