Professor: Löfvens regering kan væltes fra højre og venstre

Löfvens regering kommer til at leve et farligt liv, mener ekspert i svensk politik.

Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, ser ud til at kunne fortsætte som statsminister i Sverige.

Men hans regering kommer ikke til at stå på sikker grund.

Det mener Drude Dahlerup, der er professor emerita i statskundskab ved Stockholm Universitet.

- Det er en mindretalsregering, der lever et farligt liv. Partier fra begge sider kan vælte regeringen. Fra venstre er der selvfølgelig Vänsterpartiet, og til højre er der Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterne, siger hun.

Vänsterpartiet meddelte onsdag formiddag på et pressemøde, at det vil stemme blankt i en afstemning om Löfven som statsminister.

Det betyder, at der ikke vil være et flertal imod Löfven, der allerede har sikret sig støtte fra tre partier.

- Jeg tror, at der er så stor vilje blandt politikerne, at det nok skal gå. Men det bliver en sejlads med mange skær, som man kan støde på. Der er ingen tvivl om, at det ikke bliver en rolig periode i svensk politik, siger Drude Dahlerup.

De seneste dages udvikling kommer efter over fire måneders forhandlinger. Sverige gik til valg 9. september, men siden da har politikerne ikke haft held til at danne en regering.

Det har gradvist irriteret svenskere mere og mere, fortæller Drude Dahlerup.

- Meningsmålinger har vist, at et stigende antal svenskere er utilfredse med politikerne og har mistet tilliden. Så svenskerne er først og fremmest lettede over, at det falder på plads, siger hun.

Fredag i sidste uge meddelte Socialdemokraterna, Miljöpartiet og de borgerlige partier Centerpartiet og Liberalerna, at de var nået til enighed om et udkast til en regeringsaftale.

I weekenden sikrede Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna sig støtte internt i deres partier. Det betyder, at de er klar til at stemme for Löfven.

Venstrefløjspartiet Vänsterpartiet meddelte imidlertid, at det ikke var tilfreds med det udkast, som de fire partier havde præsenteret.

Men det er partiet tilsyneladende nu.