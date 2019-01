Professor: Kun briterne selv kan løse kaotisk brexit

Det er helt og holdent op til de britiske politikere at finde en løsning på landets vej ud af EU.

Det vurderer EU-professor Marlene Wind fra Københavns Universitet, efter at det britiske parlament tirsdag aften klart nedstemte den aftale, som EU og premierminister Theresa May blev enige om i slutningen af 2018.

- EU synes, at de har strakt sig så langt, som de kan. Aftalen har taget 1,5 år at forhandle på plads, men det er selvfølgelig klart, at vi har en ny situation nu, siger Marlene Wind.

Som det står nu, forlader briterne EU 29. marts uden en aftale med de 27 medlemslande. Der er dog en åbning for at forlænge den deadline.

- Hvis EU skal lade briterne blive i EU længere, så skal der være en klar indikation om, at briterne har et nyt forslag, siger Marlene Wind.

Det kunne ifølge Marlene Wind være en ny folkeafstemning, et parlamentsvalg eller enighed om en norsk løsning, hvor Storbritannien vil være en del af EU's marked uden at være medlem af unionen.

Hun forklarer, at EU ikke kan give Storbritannien en bedre aftale end den, der allerede er forhandlet på plads.

Selv om EU-landene ikke er interesseret i et brexit uden en aftale, kan landene ikke give andre vilkår, uden at det går ud over landene selv.

- Hvis man gør det, så ender vi i en situation, hvor man risikerer, at britiske virksomheder kan få bedre forhold til at handle, lavere miljøstandarder og mindre regulering, hvilket vil gøre dem mere konkurrencedygtige.

- Det er der ingen europæiske statsledere, der ønsker at udsætte deres egne virksomheder for. Man kan ikke begynde at give særregler for briterne. Det er dem, der vil ud EU, siger Marlene Wind.

Hun spår, at den store uenighed i det britiske parlament kan ende med, at briterne bliver i EU.

- Jeg ville ikke blive overrasket, hvis alt det her kaos ender med, at brexit helt bliver aflyst, siger Marlene Wind.