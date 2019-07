Professor: Ærlig tone i diplomatisk indberetning er naturlig

Det er ikke usædvanligt, at en ambassadør er ærlig og hård i sine indberetninger.

Det mener Martin Marcussen, der er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- De er kun noget værd, så længe de er fuldstændig ærlige. De skal netop tale lige ud af posen. Det er også derfor, de aldrig nogensinde må komme ud.

- Indberetningerne er meget personskildrende. Det er præcis det, som den britiske ambassadør har gjort, så det er almindelig praksis simpelthen.

Vurderingen kommer, efter at den britiske ambassadør i USA, Kim Darroch, onsdag trådte tilbage fra sit embede.

Det gjorde han, efter at han i en række lækkede indberetninger har kaldt Donald Trump for "inkompetent" og "usikker".

- Det, som han rapporterer om, er ikke usædvanligt. Men det er usædvanligt, at det er blevet afsløret, at han rapporterer hjem om forhold, der kommer tæt på Trumps sindstilstand, måde at tænke og træffe beslutninger på.

En ambassadør har overordnet fem roller. At repræsentere og fremme sin egen nations interesser i udlandet, at rapportere hjem, at forhandle, at hjælpe egne borgere i udlandet og at skabe gode relationer i alt almindelighed.

- Det er især rollen om at indberette, som er på spil i denne her sag, siger Marcussen og fortæller, at indberetninger både sker mundtligt og skriftligt og oftest omfatter det, som "man ikke kan læse i aviserne".

Han vurderer, at sagens timing gør, at den ikke kommer til at betyde det store for det fremtidige forhold mellem USA og Storbritannien.

- Min vurdering er, at nu hvor ambassadøren er blevet trukket hjem og Theresa May snart skal skiftes ud som premierminister, så kan man starte på en frisk.

- Så lige i denne her situation tror jeg ikke, at der vil ske det store.

Marcussen mener, at Storbritanniens udenrigsministeriums store udfordring nu bliver at finde ud af, hvordan det undgår sådanne læk i fremtiden.

- Og så må diplomaterne trække i arbejdstøjet og gøre det, som de er gode til, nemlig at skabe gode relationer mellem to lande.