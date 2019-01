Dronning Elizabeths 97-årige mand, prins Philip, var fredag ved at komme sig efter et færdselsuheld. Under uheldet væltede hans bil om på siden efter et sammenstød med et andet køretøj.

- Philip sad bag rattet i sin Land Rover, da den kolliderede med en anden bil tæt på kongefamiliens private residens Sandringham i Norfolk torsdag eftermiddag, oplyser Buckingham Palace.

Philip slap uskadt fra uheldet, men han var rystet efter episoden.

Den anden chauffør, en 28-årig kvinde fik rifter på knæet, mens en passager i hendes bil, en 45-årig kvinde, brækkede et håndled. En ni måneder gammel baby, som var i bilen med de to kvinder, kom ikke noget til.

De blev alle tre sendt hjem fra et hospital efter at være blevet undersøgt og behandlet.

- Det var overraskende for dem alle, at der ikke skete mere, siger den 75-årige Roy Warne, som kom prinsen til undsætning efter sammenstødet.

- Nogen kunne være blevet dræbt. Det må have givet et enormt stød, siger Warne, som var på vej hjem med sin kone, da han overværede færdselsuheldet.

- Prinsen er en modig mand. Han tog sig ikke særligt af, hvad der var sket med ham, men havde sin fokus på, om nogen andre var kvæstet, siger han.

Øjenvidner siger til lokale medier, at uheldet skete, da Philip var på vej ud på landevejen fra en indkørsel.

Begge chauffører er blevet testet for alkohol, men ingen af dem havde for meget alkohol i blodet.

- Uheldet vil blive undersøgt, som det er standardprocedure, siger politiet i Norfolk i en erklæring.

Philip trak sig tilbage fra offentligheden i 2017, men han er fra tid til anden ved dronningens side ved officielle begivenheder.

Den tidligere flådeofficer siges at være ved godt helbred, og journalister, der dækker kongehuset, siger, at det ville være et stort tab for ham, hvis han skulle miste sit kørekort.

Philip blev gift med Elizabeth i 1947 og har været ved hendes side i hendes 66-år lange regeringstid.

Philip sad bag rattet, da Barack Obama og hans kone Michelle besøgte Windsor Castle under deres statsbesøg i Storbritannien.

Det fik den daværende amerikanske præsident til at sige, at han måtte indrømme, at han aldrig tidligere var blevet kørt rundt af en hertug af Edinburgh, men at der var tale om meget fin kørsel.