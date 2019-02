Pressede IS-soldater krydser grænsen til Irak

Krigere fra Islamisk Stat (IS), der er under stærkt pres i Syrien, tager over grænsen til Irak. Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af flere anonyme kilder.

Hundredvis af IS-krigere skal angiveligt være taget afsted fra Syrien til Irak i løbet af de seneste seks måneder.

Det fortæller tre embedsmænd i den irakiske efterretningstjeneste og en embedsmand i det amerikanske militær.

Alle taler på baggrund af anonymitet, da de ikke er i en position, hvor de må udtale sig til medier. Men indikationerne på, at IS forsøger at slå sig ned i Irak, er stærke, skriver AP.

IS-celler arbejder i fire nordlige provinser, hvor der har været tilfælde af kidnapninger, drab og overfald for at skræmme lokale.

Derudover gør de brug af pengeafpresning, hvilket også var en af de metoder, som den militante bevægelse gjorde brug af i starten for seks år siden.

- IS forsøger at sikre sig i Irak på grund af presset i Syrien, siger Yahya Rasoul, der er talsmand for den irakiske hær.

I Syrien har Syriens Demokratiske Styrker (SDF) tvunget IS-militante op i et hjørne. Området, som IS har kontrol over, er i den østlige del af Syrien, og er på mindre end en kvadratkilometer.

IS-enklaven ligger i byen Baghouz ved Eufrat-floden nær den 600 kilometer lange grænse til Irak.

Den irakiske hær har ansat flere end 20.000 tropper til at vogte grænsen, men de militante krigere slipper igennem alligevel, skriver AP.