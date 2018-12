Premierminister i Bangladesh er på vej mod historisk valgsejr

Efter en voldspræget valgkamp i Bangladesh ventes den siddende premierminister, Sheik Hasina, at vinde sin tredje periode i træk på posten.

Det vurderer iagttagere tidligt søndag morgen dansk tid, kort efter at valgstederne i landet er åbnet. Det på trods af Hasinas regeringsstil, der ifølge kritikere i stigende grad er autoritær.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under de seneste ugers valgkamp er mindst 10 personer meldt dræbt under voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet.

Søndag morgen er endnu to personer blevet dræbt under uroligheder i forbindelsen med valghandlingen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere meningsmålinger har peget på en historisk stor sejr til Hasinas regeringsparti, Awami League, forud for valget.

Hasina bliver ved årets valg ikke udfordret af sin sædvanlige rival, den tidligere premierminister Khaleda Zia, som er leder af Nationalistpartiet i Bangladesh.

Hun har siden februar siddet fængslet for korruption. Og en domstol har besluttet, at hun derfor ikke kan opstille ved søndagens valg.

I Zias fravær har oppositionspartierne dannet en koalition ledet af 85-årige Kamal Hossain.

Valgkampen i Bangladesh har været præget af talrige anholdelser. Ifølge oppositionen drejer det sig om tusindvis af modstandere af regeringen samt seks af oppositionens kandidater til parlamentet.

Sasha Riser-Kositsky er ekspert i Sydøstasien for konsulentvirksomheden Eurasia Group. Han vurderer, at "Hasinas brug af statsapparatet til at undertrykke oppositionen vil kunne sikre hende valgsejren", skriver Reuters.

Borgerrettighedsgrupper har udtrykt bekymring over det smuldrende demokrati i Bangladesh.

De cirka 40.000 valgsteder i landet er bevogtet af omkring 600.000 sikkerhedsfolk, herunder militære styrker.

Teleselskaberne i landet har desuden lukket internetforbindelserne i landet for at sikre, at demonstranter ikke har gode muligheder for at organisere sig.

Omkring 104 millioner mennesker er stemmeberettigede ved valget.