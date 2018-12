Premierminister May: Jeg har stadig et job om to uger

Om to uger hedder Storbritanniens premierminister stadig Theresa May.

Det svarer hun i hvert fald selv på et spørgsmål om, hvorvidt hun vil træde tilbage, hvis parlamentet stemmer imod hendes aftale om den britiske udtræden af EU.

- Jeg har stadig et job om to ugers tid, siger hun ifølge Reuters i et interview med tv-stationen ITV.

- Mit job er at sikre, at vi gør det, som befolkningen har bedt os om: Vi forlader EU, men gør det på en måde, der er god for den.

Parlamentet skal efter planen stemme om aftalen i næste uge.

May fastslår også, at der ikke vil blive ændret på brexitaftalen.

Der bliver heller ikke lavet om på afstemningen om den. Det sagde indenrigsminister Sajid Javid tidligere mandag.

Han afviser spekulationer i britiske medier om, at May vil aflyse afstemningen af frygt for, at hun vil tabe.

- Det kan jeg ikke forestille mig, siger Javid til BBC Radio.

I det største oppositionsparti, Labour, siger partileder Jeremy Corbyn, at han vil stemme imod. Det samme vil Mays lille nordirske støtteparti, DUP, og flere af hendes egne partifæller i det konservative regeringsparti.

Mandag eftermiddag skal brexitminister Steve Barclay og en af Mays rådgivere svare på spørgsmål fra parlamentets brexitudvalg.

I denne uge diskuterer de folkevalgte den aftale, May har fået på plads med EU. Dernæst skal de stemme om den 11. december.