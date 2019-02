Præsident Trump lander til sit andet møde med Kim Kong-un

USA's præsident Donald Trump er tirsdag aften lokal tid landet i Vietnam.

Her skal han onsdag for anden gang møde Nordkoreas leder, Kim Jong-un, for at forhandle om bortskaffelse af de nordkoreanske atomvåben.

Den amerikanske præsidents fly, Air Force One, satte hjulene ned i Hanois lufthavn.

Kim Jong-un ankom lidt tidligere efter en togrejse fra hovedstaden Pyongyang, der har varet to en halv dag.

Trump og Kim spiser onsdag middag sammen og fortsætter deres forhandlinger torsdag.

Trump har sagt, at han har store forventninger til mødet. Men blandt diplomater og kendere af Nordkorea er forventningerne en del lavere.

De to mødtes sidst for otte måneder siden i Singapore. Det mundede ud i en hensigtserklæring om en atomvåbenfri koreansk halvø. Men uden detaljer om, hvordan det skal ske.

Mødet kom i stand efter et 2017, hvor begge parter have truet med krig og atomødelæggelse.