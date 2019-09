Populær premierminister går svækket ind i canadisk valgkamp

Canadas premierminister, Justin Trudeau, opløste onsdag parlamentet i Ottawa og indledte formelt Canadas valgkamp op til et valg 21. oktober.

Trudeau er beundret mange steder i udlandet for at have gennemført en progressiv politik, men han er hjemme skadet af skandaler.

Meningsmålinger tyder på, at han vil blive svækket ved valget om seks uger.

Trudeau, hvis liberale parti kom til magten i 2015, havde lovet canadierne "en solrig tilværelse", og han lagde vægt på miljøpolitik og øget ligestilling mellem kønnene.

Men ved valget i næste måned står han over for for en befolkning, som især har fokus på økonomien og stigende leveomkostninger.

- Vi mangler stadig at gøre en masse arbejde. Under en liberal regering vil Canada fortsætte med at bevæge sig fremad, siger Trudeau, som formelt opløste parlamentet ved et besøg hos generalguvernør Julie Payette, som er fungerende statsoverhoved.

Den 47-årige Trudeau, som er gift og far til tre, er kendt som en politisk stjerne, som ofte er på forsiderne af de internationale aviser. Han kan komme til at skrive historie, hvis han taber valget stort.

Det er ikke sket siden 1935, at en canadisk premierminister med et flertal bag sig i parlamentet, er blevet stemt ud efter kun én embedsperiode.

Men Trudeau risikerer ikke at få tilstrækkeligt med stemmer til at regere selv som følge af en række skandaler, som har undergravet hans tidligere så overvældende popularitet.

Det kan betyde, at hans liberale parti kan blive afhængigt af støtte fra medlemmer af oppositionen.

En Nanos-meningsmåling viste tirsdag, at De Liberale står til at få 34,6 procent af stemmerne, mens det konservative parti under ledelse af Andrew Scheer, står til at få 30,7 procent.

Der er så tæt et løb mellem de to partier, at det ikke sikrer Trudeau et flertal af parlamentspladserne.

Trudeau er især blevet skadet af en rapport, der konkluderede, at premierministeren brød de etiske retningslinjer, da han forsøgte at udøve pres mod sin daværende justitsminister, Jody Wilson-Raybould, i en sag om et korruptionsanklaget ingeniør- og byggefirma, SNC-Lavalin.

Trudeau, som er søn af den tidligere liberale premierminister Pierre Trudeau, har også forsømt en lovet valgreform og har vakt vrede i miljøgrupper med købet af en olierørledning, som har øget olietransporten.