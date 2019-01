Pompeo tror på aftale om beskyttelse af kurdere i Syrien

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er overbevist om, at USA kan indgå en aftale med Tyrkiet om beskyttelse af kurdiske styrker i Syrien.

Det sagde han lørdag i forbindelse med sit besøg i De Forenede Arabiske Emirater.

- Vi er overbeviste om, at vi kan opnå et resultat, der sikrer to ting: at beskytte tyrkerne mod terrortrusler og forhindre væsentlig risiko mod dem, der ikke udgør en terrortrussel mod Tyrkiet, siger Pompeo.

Han uddyber ikke, hvordan parterne vil sikre beskyttelse mod de kurdiske styrker.

Udenrigsministeren talte med sin tyrkiske modpart, Mevlüt Çavusoglu, tidligere på dagen.

Han understreger, at der stadig er "mange detaljer, der skal på plads". Han tilføjer dog, at han tror på, at begge parter kan nå frem til "et godt resultat".

USA har støttet de kurdiske styrker i det nordlige Syrien. USA's præsident, Donald Trump, annoncerede dog i december en hastig amerikansk tilbagetrækning i det krigshærgede land.

Det efterlader de kurdiske styrker i en skrøbelig position, hvis Tyrkiet lancerer en offensiv i regionen.

Styret i Ankara betragter således de kurdiske styrker som forlængelse af Det Kurdiske Arbejderparti, PKK, der i Tyrkiet anses som en terrororganisation.

Tirsdag sagde den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at Tyrkiet snart vil "neutralisere terrorgrupper, der befinder sig på syrisk grund".

Ifølge Mike Pompeo har den tyrkiske præsident "ret til at beskytte sit land mod terrorister". Han tilføjer dog, at "dem, der har kæmpet ved vores side i så lang tid, også har ret til beskyttelse".

Siden meldingen om den amerikanske tilbagetrækning har der været blandede signaler fra højtstående embedsmænd og uklarhed om, hvornår tilbagetrækningen ville blive gennemført.

Den tyrkiske udenrigsminister sagde torsdag, at Tyrkiet vil gennemføre sine planer om en offensiv i Syrien, hvis USA udsætter tilbagetrækningen for længe.

USA har omkring 2000 soldater udsendt til Syrien. De har støttet Syriens Demokratiske Styrker (SDF) i kampen mod Islamisk Stat.