Pompeo rejser til emiraterne for at nedtrappe Iran-konflikt

Den amerikansk udenrigsminister vil forsøge at løse spændingerne med Iran efter en række sammenstød.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, vil rejse til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater for at deltage i samtaler om at nedtrappe konflikten med Iran.

Det meddelte Pompeo søndag, da han var på vej om bord på sit fly.

De beretter nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er parate til at forhandle uden nogen betingelser. De (Iran, red.) ved præcis, hvor de kan finde os, siger udenrigsministeren og tilføjer:

- Jeg er overbevist om, at vi vil kunne begynde samtalerne, så snart de er villige til at sætte sig til bordet med os.