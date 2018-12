Politi ransager medier og overfalder journalister i Nicaragua

Mindst syv journalister blev lørdag overfaldet af politiet i Nicaragua. Det skete, da de protesterede mod en hårdere kurs over for uafhængige medier i landet.

Blandt journalisterne var Carlos Fernando Chamorro, der er en af landets mest kendte redaktører og en fremtrædende kritiker af præsident Daniel Ortega.

Tidligere på ugen ransagede politiet flere medier og lokale menneskerettighedsorganisationer og konfiskerede udstyr og dokumenter.

Det fik lørdag flere grupper af journalister til at samle sig foran politiets hovedkvarter i hovedstaden Managua.

Da Carlos Fernando Chamorro gik hen til nogle betjente og krævede en forklaring på ransagningerne, brød urolighederne løs.

Bevæbnet med politistave gik en større gruppe betjente amok på Chamorro, hans kolleger og andre journalister, der var til stede for at dække protesterne.

Et vidne fortæller, at politiet slog og sparkede både lokale og internationale journalister og beskyldte dem for at være en del af et plot mod landets præsident.

Néstor Arce, journalist på avisen Confidencial, var en af de journalister, der blev overfaldet af politiet.

- Tre betjente gik løs på mig. De sparkede mig på benene og forsøgte at få mig ned på jorden, fortæller han.

Uroen i landet bunder i stor utilfredshed med præsidenten.

Volden brød for alvor ud i april som følge af en plan fra regeringen om at mindske pensionsydelsen. Det har ført til demonstrationer, som styret har slået hårdt ned på.

Demonstranter opfordrer præsident Daniel Ortega til at udskrive valg, men han har gentagne gange sagt, at de må vente, indtil hans periode udløber i 2021.

Siden april er flere end 300 mennesker blevet dræbt, vurderer Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission (IACHR).

I slutningen af august konkluderede FN's højkommissær for menneskerettigheder i en rapport, at Nicaraguas regering står bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Rapporten opfordrer Nicaraguas regering til straks at stoppe forfølgelsen af demonstranter. Ligeså bør regeringen straks afvæbne de maskerede civilstyrker, der står bag mange drab og vilkårlige anholdelser, lyder det.

FN-rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet demonstranter.