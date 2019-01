Protestbevægelsen "De Gule Veste" har igen været ude for at vise deres utilfredshed med præsident Emmanuel Macrons politik.

Det er 11. lørdag i træk, at bevægelsen er på gaderne, men der har dog været en del færre aktivister end for en uge siden.

Indenrigsministeriet anslår, at der ved 14-tiden var 22.000 demonstranter i gule veste landet over. For en uge siden var det 27.000.

I Paris, den franske hovedstad, var der 2500. For en uge siden var der 7000.

Selv om der var færre mennesker på gaden i hovedstaden, kom det alligevel til uroligheder.

Politiet brugte tåregas og vandkanoner for at holde aktivisterne tilbage.

Det skete, da nogle af demonstranterne kastede med sten.

De lokale myndigheder siger, at der blev foretaget 223 anholdelser.

Der blev også meldt om sammenstød i den sydfranske by Montpellier. Her blev en politibetjent kvæstet.

"De Gule Veste" har demonstreret, selv om der i den seneste tid er meldt om en begyndende splittelse i bevægelsen. Dele af bevægelsen vil stille op til det kommende valg til EU-Parlamentet.

Andre siger, at bevægelsen skal forblive en græsrodsbevægelse, der ikke har nogen ledelse, og som holder sig ude af politik.

"De Gule Veste" dukkede op med deres protester i efteråret.

Vestene illustrerer de sikkerhedsveste, der ligger i alle franske biler.

For i første omgang var protesterne rettet mod planlagte afgiftsstigninger på brændstof.

De skulle være indført her i januar, men bevægelsen voksede sig stor - og i flere tilfælde voldelig - og Macron tog afgiftsstigningen af bordet igen.

Imidlertid er protesterne fortsat. Nu er de rettet mod regeringens politik generelt, fordi mange franskmænd ikke kan få deres økonomi til at hænge sammen.

Mange af deltagerne i demonstrationerne siger, at Macron mere har været præsident for samfundets elite, end han har tænkt på den almindelige franskmands ve og vel.