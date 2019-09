Politi i Florida har pågrebet mistænkt efter knivangreb

Politifolk blev tilkaldt til knivstikkerier i et industrikvarter i Tallahassee, hvor de fandt fem sårede.

Politiet i Floridas delstatshovedstad, Tallahassee, siger, at en mistænkt er pågrebet efter overfald med kniv på en række personer i et industriområde.

Politiet i Tallahassee skriver i en online-pressetjeneste, at politifolk blev tilkaldt, da der blev slået alarm efter knivstikkerier i et industrikvarter i byen onsdag morgen.

Ved ankomsten til området fandt politiet adskillige personer med knivsår. Ofrene havde brug for hastebehandling, siger politiet uden at oplyse yderligere detaljer.

En talskvinde for et hospital siger til AP, at ingen af de sårede er i kritisk tilstand.

Et af ofrene er alvorligt såret, mens fire andre er lettere såret, siger talskvinden Danielle Buchanan.

Knivstikkerierne er sket i Dyke Industries, hedder det i politiets pressemeddelelser. Virksomheden handler med døre og vinduer.