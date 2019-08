Politifolk greb tirsdag ind over for demonstranter i Hongkongs lufthavn for anden dag i træk, efter at protestaktioner havde ført til afbrydelser i flytrafikken.

Politiet anvendte tåregas flere gange mod demonstranterne, og mindst en såret person blev transporteret ud af lufthavnsterminalen af førstehjælpere.

Det kom også til voldsomt håndgemæng mellem politifolk og enkelte demonstranter.

Men efter forholdsvis kort tid forlod politistyrken atter terminalen, hvor der fortsat var mange hundreder demonstranter, men det var uklart, om politiet havde til hensigt at vende tilbage inden for kort tid. Det rapporterer BBC.

Demonstranter har i flere tilfælde blokeret for passagerers adgang til afgangshallens gates, selv om de havde erklæret, at deres aktion i lufthavnen har til formål at skabe sympati i udlandet for deres sag.

Hongkongs lufthavn aflyste tidligere på dagen alle fly resten af tirsdagen, efter at demonstranter brugte bagagevogne til at blokere adgangen til checkin-skrankerne og råbte slagord mod regeringen.

Nedlukningen kommer, dagen efter at den travle internationale lufthavn måtte lukke midlertidigt på grund af demonstrationerne.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, advarede på et pressemøde om, at voldelige protester kan sætte en farlig kurs for Hongkong.

- Vold vil kaste Hongkongs samfund ud i en meget bekymrende og farlig situation, siger Carrie Lam.

Demonstranterne kræver hendes afgang. Carrie Lam overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i marts 2017. Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat og blev stemt ind af pro-kinesiske politikere.

I Kinas statslige medier er der opbakning til Carrie Lam og stærk kritik af demonstranterne, der betegnes som "kriminelle".

I en kommentar tirsdag advarer det statslige nyhedsbureau Xinhua om, at "voldelige ekstremister" er ved at skubbe Hongkong ned i "afgrunden".

Andre kinesiske medier skriver om "spirende terrorisme", rapporterer nyhedsbureauet AFP.